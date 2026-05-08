Alzabandiera a Genova, al via 97^ Adunata nazionale degli Alpini

GENOVA, 08 MAG - Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'Inno di Mameli si è aperta a Genova la 97^ adunata nazionale degli Alpini. Alla cerimonia dell'alzabandiera, che si è tenuta in piazza De Ferrari sotto Palazzo Ducale, il governatore della Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis e il viceministro Rixi. Schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di Alpini in servizio. Resi gli onori al labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, decorato di quattro medaglie d'oro concesse all'Associazione e che si fregia di 212 medaglie d'oro concesse agli Alpini e ai reparti alpini. In piazza migliaia di Penne nere e di cittadini che hanno voluto partecipare all'emozione dell'alzabandiera che è stata eseguita davanti a un reparto di alpini in armi. In piazza anche il gonfalone della città di Genova, decorato con la medaglia al valor militare e i gonfaloni di Regione Liguria e di Città metropolitana. Subito dopo la cerimonia apriranno tutti gli spazi espositivi allestiti in città, a partire dalla 'Cittadella alpina' di Brignole. Nel pomeriggio inizieranno le sfilate che termineranno domenica con la grande sfilata finale.