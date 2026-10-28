MADRID, 28 OTT - Sono almeno 64 le vittime dell'incidente ferroviario avvenuto alle 8:54 sulla linea dell'alta velocità fra Madrid e Siviglia, con la collisione di un treno Renfe contro in Iryo fermo sui binari, secondo l'ultimo bilancio ufficiale del governo della Comunità autonoma di Castilla-La Mancia.
Almeno 64 morti nell'incidente ferroviario dell'alta velocità a Toledo
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