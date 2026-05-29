Allo Spallanzani la dottoressa Msf esposta a Ebola

ROMA, 29 MAG - È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi a ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio romano. Lo confermano fonti di Msf.