Alla Fenaf 2026 il Padiglione italiano porta in Brasile le tecnologie per la fonderia

SAN PAOLO, 20 LUG - Le tecnologie italiane per la fonderia e l'industria metalmeccanica sono protagoniste alla Fenaf 2026, una delle principali fiere latinoamericane del settore, in programma dal 21 al 24 luglio al São Paulo Expo. L'edizione di quest'anno ospita il Padiglione Italiano, coordinato dall'ITA - Italian Trade Agency (ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Dipartimento per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia), che riunisce 15 aziende specializzate in tecnologie per la fusione di metalli ferrosi e non ferrosi, automazione industriale, macchinari e soluzioni sostenibili. Lo spazio italiano, situato nell'area D02 con una superficie di 140 metri quadrati, è realizzato con il sostegno di Amafond, l'associazione italiana dei fornitori per la fonderia che rappresenta circa cento produttori di forni industriali, impianti di formatura, macchine per la produzione di anime da fonderia, stampi e materiali per il settore. L'obiettivo è rafforzare la presenza del Made in Italy nel mercato brasiliano e latinoamericano, promuovendo innovazione, efficienza produttiva e nuove opportunità di collaborazione tecnologica. Tra le aziende presenti figurano produttori di sistemi per la pressofusione, automazione robotizzata, trattamento dei materiali, controllo dei processi e tecnologie per la riduzione dei consumi energetici. La manifestazione si svolge in parallelo al Congresso Abifa della fonderia (Conaf 2026), riunendo operatori e imprese dell'intera filiera. Il Brasile rappresenta un mercato strategico per la modernizzazione degli impianti industriali, con una crescente domanda di soluzioni legate all'Industria 4.0, all'automazione e alla transizione energetica. In questo scenario, le aziende italiane puntano a consolidare il proprio ruolo grazie a competenze tecnologiche e capacità di innovazione riconosciute a livello internazionale. L'ICE, che nel 2026 celebra il centenario dalla fondazione ed è presente in Brasile dal 1968 con sedi a San Paolo e Rio de Janeiro, sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Brasile.
Alla Fenaf 2026 il Padiglione italiano porta in Brasile le tecnologie per la fonderia
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