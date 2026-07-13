PESARO, 13 LUG - Il sindaco di Cagli Alberto Alessandri, espresso da una coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. A lui, fa sapere l'ente, "vanno 44.748 voti ponderati mentre Maurizio Gambini, sindaco di Urbino (civico di area centrodestra), si ferma a 34.943 voti ponderati". Polemiche alla vigilia del voto per il fatto che Gambini è stato appoggiato da una parte del Pd a livello provinciale mentre M5s e Avs si sono astenuti dal voto non condividendo la scelta. Numeri per ora ufficiosi, in attesa oggi dell'ufficialità, ma con indicazione chiara sull'elezione di Alessandri. Hanno votato 510 amministratori su 652 aventi diritto. Affluenza al 78,22% (a Pesaro alle urne in 258 su 302 aventi diritto: affluenza all'85,43%; a Urbino hanno votato 252 su 350 aventi diritto: affluenza al 72%)". Alessandri succede a Giuseppe Paolini che era espressione del centrosinistra. "Sono onorato e orgoglioso di questa carica: - le prime parole del neo presidente della Provincia Alessandri - sarò vicino al personale per rendere la struttura più funzionale e vicina ai cittadini e ai sindaci. Lavoreremo insieme a loro nel territorio, faremo conoscere la Provincia a tutti i Comuni. Sarà un cambio culturale, perché faremo della Provincia un riferimento per tanti temi e per tutti i primi cittadini che altrimenti resterebbero soli. Affronteremo le problematiche più importanti con coscienza, attraverso percorsi condivisi e partecipati". "Abbiamo fatto un percorso pulito e lavorato bene. - conclude -- Vengo dallo sport e so che stasera abbiamo chiuso una partita, ma da domani ci si mette subito al lavoro". Poi le congratulazioni via telefono del presidente della Regione Francesco Acquaroli, i complimenti e le prime foto di rito in via Gramsci. Domani (lunedì 13 luglio) è prevista la proclamazione in mattinata.
Alberto Alessandri è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro Urbino
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