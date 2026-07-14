BOLZANO, 14 LUG - In serata forti temporali con piogge intense, grandine e raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus della linea Prissiano - Nalles, nel Meranese. Il city bus è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. I Vigili del fuoco volontari sono già impegnati in numerosi interventi legati al maltempo.
Albero cade su bus di linea durante un temporale in Alto Adige
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