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Al via l'incontro di Putin con Witkoff e Kushner, 'la discussione non è semplice'

MOSCA, 05 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha cominciato un incontro questa sera al Cremlino con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, sottolineando che la situazione che deve essere esaminata "non è semplice". Lo ha riferito l'agenzia Interfax.

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