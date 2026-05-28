Al via l'estate al parco MagicLand, celebra 15 anni con un programma fitto di novità

(di Agnese Ferrara) ROMA, 28 MAG - Tutto pronto per il lungo weekend di apertura, con il ponte del 2 giugno. Il parco divertimenti più grande del centro-sud, MagicLand a Valmontone, a pochi chilometri da Roma, riapre per la stagione estiva il 30 maggio e per celebrare i primi 15 anni di attività propone un programma fitto di eventi, spettacoli, giochi ed attività dedicate a famiglie, ragazzi e giovani. Dal 30 maggio riaprirà anche MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico di MagicLand, con oltre 40.000 metri quadrati tra spiagge, piscine, inclusa una piscina ad onde, aree relax e attrazioni immerse nel verde tropicale. Per i più grandi anche due grandi scivoli di oltre 20 metri di altezza e una piscina wellness di 500 mq e per la stagione 2026 è prevista l'inaugurazione di quattro nuovi scivoli con partenza da una nuova torre alta 15 metri. Sono oltre 40 le attrazioni di MagicLand dedicate a tutte le età, due teatri, due palcoscenici all'aperto, il planetario più grande d'Europa, eventi e spettacoli, parate e show per tutta la famiglia. Grande spazio anche al mondo Winx, le fatine della rinomata serie animata tra le più amate dai bambini, con un nuovo spettacolo live, "Winx The Magic is Back Show", che debutterà il 6 giugno e tornerà in diverse date fino a fine agosto. Per l'estate 2026 è previsto inoltre un fitto programma con dj set, live show ed eventi speciali: dal 18 al 30 luglio arriverà "Luminous", il nuovo spettacolo estivo; l'8 agosto "Magic Fire", sorprendente spettacolo di fuochi d'artificio seguito dalla musica di Dino Brown, Camilla Pandozzi e Francesco Caggiano. E per ferragosto l'evento con Dj Matrix e l'Après Ski d'Italia. Il 29 agosto arriverà "Lo Zoo di 105" con Pippo Palmieri, mentre a chiudere l'estate, il 6 settembre, sarà l'evento "Voglio tornare negli anni '90". "Negli ultimi anni il parco si è affermato come una delle principali destinazioni estive del centro-sud grazie a un concept fortemente tematizzato che unisce attrazioni, ambientazioni scenografiche e servizi dedicati alle famiglie - spiega Guido Zucchi, amministratore delegato MagicLand. - Una crescita che ha contribuito a rendere il parco una vera e propria meta turistica, capace di attrarre visitatori anche da fuori regione. Da qui è nata l'esigenza di sviluppare pacchetti che combinano l'ingresso ai parchi con il soggiorno nelle strutture ricettive del territorio, con offerte speciali per le famiglie". L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni. Maggiori informazioni su magicland.it.