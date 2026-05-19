Al via le ricerche della testa di Pamela anche con le unità cinofile

BERGAMO, 19 MAG - Da questa mattina i carabinieri di Bergamo hanno avviato le ricerche della testa di Pamela Genini, la ragazza uccisa il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e il cui cadavere era stato vilipeso nella tomba del cimitero di Strozza. Per questo reato è indagato a piede libero il sedicente ex fidanzato Francesco Dolci, che si è detto estraneo alla furto della testa. In azione, oltre ai carabinieri di Bergamo, unità cinofile di Firenze, che operano grazie a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Bergamo, che coordina le indagini. Saranno interessate alcune aree rurali della provincia selezionate in base alle investigazioni dei carabinieri. Si tratta comunque di un'area estesa, sottolineano i militari, che richiederà molti giorni di perlustrazione I cinofili di Firenze utilizzeranno i cani Claus, un pastore tedesco belga malinois, e Hula, pastore tedesco, specializzati nella ricerca di resti umani e parti anatomiche in contesti ambientali difficili.