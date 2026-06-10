Al via campagna di comunicazione 'Più forti insieme' sui fondi Ue in Italia

ROMA, 10 GIU - Dalla cooperativa sociale agricola inclusiva, all'innovazione nelle piccole e medie imprese del settore spaziale, al corso di formazione professionale per web designer. Sono alcuni dei progetti finanziati dai fondi europei presentati oggi a Roma, in occasione del lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea, sul bilancio europeo in Italia, "Più forti insieme". La campagna, al via il 10 giugno su quotidiani nazionali e locali, piattaforme digitali e social media, piazze e trasporti pubblici di Venezia, Padova, Torino, Perugia e l'aeroporto di Roma Fiumicino, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sui vantaggi offerti dai progetti finanziati dai fondi europei attraverso il racconto delle storie di alcuni dei suoi diretti beneficiari. "Con questa campagna vogliamo parlare delle persone e delle imprese che lavorano e si sviluppano grazie ai fondi europei, e del loro impatto sulla vita dei cittadini. Il bilancio europeo non è qualcosa di astratto: molti hanno potuto dar vita a progetti che altrimenti sarebbe stato impossibile realizzare", dichiara Claudio Casini, capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Sara è la fondatrice di una cooperativa sociale agricola in provincia di Padova che promuove la coltivazione biologica di frutta e ortaggi, attraverso l'impiego a tempo pieno di 7 dipendenti svantaggiati. Edoardo è un ingegnere spaziale e l'azienda per cui lavora ha beneficiato dei finanziamenti europei Next Generation Eu per lo sviluppo della costellazione per l'Osservazione della Terra e la realizzazione dello SpacePark, un polo tecnologico all'avanguardia. Miryam ha frequentato a Perugia i corsi di formazione professionale organizzati da Its, grazie ai finanziamenti del Fondo sociale europeo Plus gestiti dalla Regione Umbria e oggi lavora come web designer. Le loro storie sono esempi di successo di programmi attuati grazie ai fondi previsti per la Politica di Coesione, che per l'Italia ammontano a più di 42 miliardi di euro nel ciclo 2021-27 (di cui 10,4 miliardi di euro per la formazione e l'inserimento lavorativo, tramite il Fondo sociale europeo Plus ed il Fondo europeo di Sviluppo regionale); la Politica Agricola Comune, che tra pagamenti diretti e investimenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ammonta a più di 36 miliardi di euro in Italia nel periodo 2023-2027; e il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Next generation EU, di cui l'Italia ha la più ampia dotazione nell'Unione europea, con oltre 194 miliardi di euro, di cui 1,4 miliardi di investimenti per lo sviluppo del settore spaziale.
Al via campagna di comunicazione 'Più forti insieme' sui fondi Ue in Italia
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