Al via a Vicenza al processo per la 'badante killer'

VICENZA, 09 GEN - Si è aperto questa mattina il processo in Corte d'Assise a Vicenza per la 'badante killer', Paola Pettinà, accusata di aver somministrato antidepressivi e psicofarmaci in qualità elevate ad anziani che assisteva. Da qui le contestazioni per due omicidi, tre tentati e quattro accuse di lesioni gravissime. La donna, rinchiusa ancora nel carcere di Verona, non era presente in aula. La Corte ha acquisito, con il consenso delle parti, tutti gli atti di indagine preliminare che li potrà così consultare. Il 26 gennaio ci sarà l'ascolto come testimone del luogotenente dei carabinieri Emanuele Contessa che ha seguito tutta l'indagine durata quasi un anno. I giudici hanno calendarizzato alcune altre udienze tra cui quella dei consulenti della procura che hanno eseguito i test tossicologici sulle vittime che ha portato anche all'esumazione di un cadavere.