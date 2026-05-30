Al Festival dei Due Mondi conferita la Medaglia del presidente della Repubblica

PERUGIA, 30 MAG - E' stata conferita al Festival del Due mondi di Spoleto alla manifestazione la Medaglia del presidente della Repubblica, "prestigioso riconoscimento - sottolinea il Festival - che testimonia l'alto valore culturale, artistico e istituzionale della manifestazione e il suo ruolo centrale nella promozione della cultura italiana e del dialogo internazionale attraverso le arti". L'onorificenza rappresenta un importante attestato di apprezzamento per il percorso intrapreso dal Festival nei suoi quasi 70 anni di storia, durante i quali Spoleto è diventata un punto di riferimento internazionale per la musica, il teatro, la danza, l'opera e le arti performative, accogliendo artisti, intellettuali e pubblico provenienti da tutto il mondo. "Ricevere anche quest'anno la Medaglia del presidente della Repubblica è motivo di profonda soddisfazione e di grande orgoglio per tutta la comunità del Festival dei Due Mondi", ha commentato Andrea Sisti, presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi e sindaco di Spoleto. "Questo riconoscimento - ha aggiunto premia una storia straordinaria di eccellenza culturale che ha contribuito a costruire l'identità di Spoleto e a rafforzarne la proiezione internazionale. È un tributo al lavoro di quanti, nel corso degli anni, hanno reso il Festival un luogo di incontro, di dialogo e di crescita attraverso l'arte. Desidero condividere questo importante risultato con la direzione artistica, il consiglio di amministrazione, gli artisti, le maestranze, i collaboratori, i sostenitori e con tutta la città, che continua a essere protagonista di questa esperienza unica". "La Medaglia della Presidenza della Repubblica - sottolinea anche il Festival, in una sua nota - conferma il valore del Festival dei Due Mondi quale patrimonio culturale di rilievo nazionale e internazionale e ne rafforza la missione di promuovere la creatività contemporanea, il confronto tra culture e l'accesso alla cultura come bene comune".