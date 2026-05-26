Ai genitori di Regeni il simbolo dell'Università di Udine

UDINE, 26 MAG - "Siamo grati ai genitori di Giulio Regeni e gli rendiamo omaggio per lo straordinario esempio di forza, coraggio ed enorme dignità con cui instancabilmente chiedono verità e giustizia per il caro Giulio a dieci anni dalla sua barbara uccisione. L'Università di Udine è onorata di consegnare loro il suo simbolo a testimonianza di una appartenenza ideale alla nostra grande comunità accademica che sarà sempre al loro fianco in questa tenace battaglia civile". Con queste parole il rettore, Angelo Montanari, ha consegnato il simbolo dell'Ateneo a Paola Deffendi e Claudio Regeni in occasione della proiezione del film "Giulio Regeni. Tutto il male del mondo". L'evento, a dieci anni dalla scomparsa del ricercatore friulano, si è svolto nell'auditorium della Biblioteca scientifica davanti a circa 200 tra studenti, docenti, autorità, personale e cittadini. Alla proiezione è seguita la lectio magistralis dello scrittore e presidente della Fondazione Gariwo Gabriele Nissim, su "Oltre la memoria: insegnare l'etica attraverso il racconto dei giusti". L'incontro è stato organizzato nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Le università per Giulio Regeni" sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo, con Fandango e Ganesh produzioni.