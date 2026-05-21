Ai Campi Flegrei in corso un nuovo sciame sismico

ROMA, 21 MAG - Con il terremoto di magnitudo 4,4 delle 5,50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozzuoli, a circa due chilometri da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 chilometri. "Era un po' che non si avevano eventi più energetici, dopo il terremoto di magnitudo 4 del primo settembre 2025. Questo intervallo forse ha potuto dare una sorta di illusione psicologica, ma sappiamo che il bradisismo non si sta fermando", dice all'ANSA Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. "In passato - prosegue - abbiamo avuto anche anche periodi più tranquilli, ma la sismicità non si mai interrotta, anche se è proseguita con un'energia più bassa". Anche i parametri relativi al bradisismo "proseguono con lo stesso ritmo", con il sollevamento del suolo di 1 centimetro al mese osservato da febbraio e un degassamento di 1.300 tonnellate giorno al centro della Solfatara. Alla luce di questi dati, osserva Pappalardo, ci si attende una "sismicità non diversa da quella osservata nel 2025", l'anno nel quale è avvenuto un terremoto di magnitudo 4,6, "l'evento più energetico mai registrato ai Campi Flegrei da quando esiste il monitoraggio con la rete sismica", sviluppata negli anni '80. Le analisi di quanto accade in profondità ai Campi Flegrei "suggeriscono una presenza di una zona più porosa e permeabile, nella quale avviene un accumulo di fluidi magmatici, alla profondità compresa fra 3 e 4 chilometri, mentre il magma si trova a una profondità compresa fra 7 e 8 chilometri".