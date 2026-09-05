UDINE, 05 SET - È stato fermato poco fa, alla stazione ferroviaria di Basiliano, l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio del 65enne di origini marocchine dopo un agguato che gli aveva teso ieri sera non lontano dall'abitazione della vittima a Udine. L'uomo, cittadino marocchino, non avrebbe opposto resistenza ed è stato neutralizzato dai militari dell'Arma del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Udine. Il 32enne è stato condotto in caserma.
Agguato a Udine, fermato il presunto assassino
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