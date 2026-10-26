LONDRA, 26 OTT - Il popolare rapper e cantante r&b americano Chris Brown, arrestato l'anno scorso a Manchester con l'accusa d'aver aggredito un produttore musicale in una discoteca di Londra nel febbraio 2023, è stato condannato oggi a 8 mesi con la condizionale dinanzi alla Southwark Crown Court londinese. L'ammissione di colpevolezza fatta durante il processo nei mesi scorsi è valsa al musicista - che non andrà in carcere - uno sconto di pena nella sentenza illustrata oggi dal giudice Tony Baumgartner. Epilogo analogo pure per Omololu Akinlolu, imputato come complice di Brown e rapper a sua volta, noto sul palcoscenico con lo pseudonimo di Hoody Baby. Brown, 37 anni, ex partner della popstar Rihanna e già al centro di varie vicende giudiziarie in patria, era stato rilasciato il 21 maggio 2025, pochi giorni dopo il fermo (frutto di una denuncia rimasta depositata negli archivi della polizia britannica) grazie al pagamento di una cauzione di ben 5 milioni di sterline: tornando a piede libero per proseguire nei mesi successivi un tour europeo comprendente 10 tappe nel Regno Unito. L'arresto era avvenuto di notte, in un hotel di lusso di Manchester, tappa di una delle sue esibizioni dell'anno passato, su ordine di Scotland Yard. A denunciare l'aggressione del 2023 era stato il produttore Abe Diaw, il quale aveva sostenuto d'esser stato colpito alla testa con una bottiglia in un night club della capitale britannica, il Tape, a Mayfair: attacco sfociato nella perdita dei sensi da parte della vittima (bersagliato anche con pugni e calci, stando ad alcune testimonianze) e nel suo ricovero in ospedale.
Aggressione a Londra nel 2023, condannato a 8 mesi il rapper Chris Brown
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