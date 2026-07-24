BARI, 24 LUG - Una ragazza di 26 anni è stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava in via Vitantonio De Bellis, nei bagni pubblici del parco Rossani a Bari. Ad aggredirla, secondo quanto la vittima riferisce sui social, sarebbero state quattro persone, di cui due minorenni, che l'avrebbero colpita, strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Policlinico di Bari, ha riportato traumi nasale e oculare. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia locale che, nelle scorse ore, hanno sentito anche i testimoni dell'aggressione.
Aggredita in un parco di Bari, 26enne in ospedale con volto tumefatto
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