Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Aggredisce la ex a martellate, fermato dai carabinieri

AVELLINO, 06 SET - E' stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri (Avellino): la donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri. Dopo aver colpito la donna il 28enne tunisino si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
AVELLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...