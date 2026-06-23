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Agente morto, conducente auto arrestato per omicidio stradale

MILANO, 23 GIU - È stato arrestato per omicidio stradale, al termine dell'interrogatorio davanti alla pm Franesca Crupi, l'albanese di 27 anni per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile. Il giovane, B.G., era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. E' stato portato al carcere di San Vittore.

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