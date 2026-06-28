Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Aereo da turismo precipita in Francia, 'a bordo una decina di persone'

ROMA, 28 GIU - Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy: lo riportano media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano "una decina di persone" che avrebbero dovuto partecipare a un "battesimo di lancio dal paracadute".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...