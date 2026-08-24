MONZA, 24 AGO - Saranno celebrati sabato 29 agosto, alle 10:45 nel Duomo di Monza, i funerali della famiglia Gianturco. Paolo Gianturco, 59 anni, senior partner di Deloitte, la moglie Cristina Maria Bianco, 57 anni, managing director di Andersen Consulting, e i figli Pietro e Matteo, 18 e 24 anni, sono morti su un piccolo aereo da turismo precipitato in Perù. La tragedia ha coinvolto anche una seconda famiglia brianzola, gli Angelucci di Seregno, composta da Massimo Angelucci, 58 anni, dalla moglie Elena Sala e dal figlio Lorenzo, 24 anni. Anche per loro le esequie si terranno sabato, alle ore 15, nella basilica San Giuseppe di Seregno. Le salme delle sette vittime rientreranno in Italia giovedì 27 agosto. Il loro arrivo è previsto in mattinata all'aeroporto di Malpensa. In occasione delle esequie, il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha proclamato il lutto cittadino, "per permettere all'intera comunità di stringersi attorno ai familiari nel momento dell'ultimo saluto". "L'amministrazione comunale - ha aggiunto - partecipando commossa al lutto e ricordando anche i tre componenti della famiglia Angelucci coinvolti nella medesima tragedia, ha disposto per l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutte le sedi pubbliche".
Aereo caduto in Perù, sabato i funerali delle sette vittime italiane
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