ROMA, 09 LUG - "Ai giudici posso solo dire: sono totalmente innocente". Lo afferma in una lunga nota Mario Adinolfi, da ieri ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. "Ringrazio davvero gli amici e anche alcuni avversari che mi hanno fatto arrivare in queste ore messaggi di sostegno e solidarietà - afferma -. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale in cui è evidente l'ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia. Ma Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia".
Adinolfi, ai giudici dico solo che sono totalmente innocente
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