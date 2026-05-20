Addio a Barney Frank, apripista per i gay e autore della riforma di Wall Street

NEW YORK, 20 MAG - Addio a Barney Frank, l'ex deputato democratico che è stato il più eminente politico gay degli Stati Uniti e autore della più importante riforma finanziaria dai tempi della Grande Depressione. Frank aveva 86 anni e ha rappresentato in Congresso un distretto di Boston per 32 anni. E' stato il primo deputato ad ammettere pubblicamente di essere gay: lo fece nel 1987 nonostante i timori di essere cacciato. "Il pregiudizio si fonda sull'ignoranza", aveva detto in un'intervista al Boston Globe nel 2011. Il suo più importante successo legislativo Frank lo ha avuto con la riforma finanziaria approvata dopo la crisi del 2008.