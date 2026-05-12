Accoltellato in una piazza di Prato, 23enne in prognosi riservata

PRATO, 12 MAG - E' in gravissime condizioni cliniche un 23enne, italiano, accoltellato la notte scorsa in una strada di Prato, in piazza Mercatale, nel centro. Ignoti l'aggressore, o gli aggressori, e i motivi dell'agguato. L'accoltellamento c'è stato verso le 1,20. Indaga la polizia. Da quanto ricostruito il 23enne è andato in arresto cardiaco a causa delle emorragie ma i sanitari del 118 lo hanno rianimato sul posto e portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano, in codice rosso. La prognosi è riservata. Ricerche in pieno corso da parte della polizia di chi ha colpito il 23enne. La squadra mobile cerca aiuto nelle telecamere e da eventuali testimonianze. Le urla potrebbero essere state sentite dagli abitanti dei palazzi e da chi lavora o frequenta i locali delle vicinanze, che a quell'ora sono ancora aperti. I passanti o persone affacciate alle finestre potrebbero aver visto scappare chi ha colpito.