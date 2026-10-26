TORINO, 26 OTT - C'è un fermo per l'omicidio di un giovane di circa 20 anni accoltellato a morte nel tardo pomeriggio del 23 ottobre scorso a Parco Dora, nella periferia nord-ovest di Torino. Si tratta di un uomo di 46 anni, originario della Romania. Il presunto assassino è stato individuato dalla polizia. Il movente - secondo quanto si è appreso - è da ricercare in questioni di spaccio di sostanze stupefacenti.
Accoltellato e ucciso in un parco a Torino, fermato il presunto assassino
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