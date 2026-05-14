Accoltellato dalla compagna durante una lite, è grave

ROMA, 14 MAG - Una lite domestica sfocia nel sangue a Ostia. Arrestata una ragazza di 25 anni per tentato omicidio, accusata di aver accoltellato il compagno. E' accaduto in via dei Romagnoli, verso le 7 di questa mattina, quando un uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza in ospedale a causa di diverse ferite, di cui una profonda al torace. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata e sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, il ferimento è avvenuto durante una lite tra l'uomo e la sua compagna, entrambi romani. Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione e della Compagnia di Ostia, chiamati dalla mamma della vittima che era in casa al momento dell'evento. Nell'abitazione sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici, ad opera dei Carabinieri del Gruppo di Ostia ed è stato ritrovato anche un coltello da cucina sporco di sangue.