Accoltellato a Prato, 23enne resta grave

FIRENZE, 13 MAG - Restano gravi le condizioni del cameriere 23enne accoltellato al cuore in piazza Mercatale a Prato, davanti al ristorante dove aveva lavorato. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata presso la terapia intensiva del trauma dell'ospedale fiorentino di Careggi e, secondo quanto si apprende, risponde positivamente alle terapie.