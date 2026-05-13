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Accoltellato a Prato, 23enne resta grave

FIRENZE, 13 MAG - Restano gravi le condizioni del cameriere 23enne accoltellato al cuore in piazza Mercatale a Prato, davanti al ristorante dove aveva lavorato. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata presso la terapia intensiva del trauma dell'ospedale fiorentino di Careggi e, secondo quanto si apprende, risponde positivamente alle terapie.

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