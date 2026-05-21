Accoltella un coetaneo e un edicolante nel savonese, arrestato quindicenne

GENOVA, 21 MAG - I carabinieri di Borghetto Santo Spirito (Savona) con i carabinieri di Alessandria Cristo (Alessandria), hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova a carico del ragazzo di 15 anni indagato per due gravi episodi di violenza avvenuti il 27 aprile scorso. Il ragazzino, rintracciato alle prime luci del giorno a casa dei genitori in provincia di Alessandria dove si era rifugiato subito dopo i fatti, è stato trasferito nel carcere per i minorenni di Torino. L'ordine di custodia cautelare è stato emesso al termine di una complessa e rapida attività d'indagine dei carabinieri che hanno accertato come, nel pomeriggio del 27 aprile scorso, il ragazzino abbia aggredito in strada a Borghetto Santo Spirito un suo coetaneo colpendolo con un coltello al torace. L'avrebbe fatto perché la vittima aveva intrapreso una relazione con una ex fidanzata dell'aggressore. Prima di questa aggressione, il ragazzino aveva tentato una rapina ai danni di un'edicola a Borghetto Santo Spirito aggredendo con il coltello il titolare e ferendolo alla testa, a una spalla e allo stomaco.