Abusò della nipote 12enne, condannato e portato in carcere a Parma

PARMA, 28 MAG - Ha abusato più volte della nipotina, gli sono stati contestati numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva 12 anni. I fatti risalgono al 2017: dopo la condanna definitiva, la Polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne. La Squadra Mobile della Questura di Parma ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione e lo ha portato in carcere: deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Il 68enne, di origini ivioriane, è il marito della zia della vittima: la ragazzina ai tempi viveva con la coppia di parenti, i genitori erano in Costa D'avorio. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola ad un amica che poi raccontò tutto ad un insegnante.