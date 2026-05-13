Abinader a Panama per il congresso delle zone franche

PANAMA, 12 MAG - Il presidente dominicano, Luis Abinader, è arrivato a Panama per partecipare al congresso mondiale delle zone franche. Durante l'evento terrà un intervento speciale e seguirà un programma incentrato sull'attrazione dei capitali. Mercoledì sarà ricevuto dal suo omologo panamense, José Raúl Mulino, e dal presidente dell'Organizzazione mondiale delle zone franche, Mohammed Al Zarooni, prima della cerimonia inaugurale. Nel corso della permanenza, Abinader incontrerà dirigenti del settore della logistica internazionale e delle istituzioni panamensi. È inoltre prevista la firma di un protocollo di intesa con l'Organizzazione Mondiale delle Zone Franche per rafforzare la cooperazione e lo scambio di esperienze. Il convegno riunisce delegati di vari Paesi per discutere di innovazione e commercio nell'economia globale. Il presidente viaggia accompagnato dal ministro dell'Industria e da altri alti funzionari istituzionali.