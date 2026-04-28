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A Vienna si apre il processo per il tentato attentato al concerto di Taylor Swift

ROMA, 28 APR - E' iniziato a Vienna il processo al ventunenne austriaco accusato di aver pianificato e preparato un attentato jihadista contro un concerto di Taylor Swift nella capitale austriaca nell'agosto del 2024. Lo riporta la Bbc. Identificato solo come Beran A., è stato scortato in aula a Wiener Neustadt per rispondere di accuse di terrorismo e altri reati. L'uomo fu arrestato in seguito a una indicazione della Cia poco prima del concerto di apertura di Swift a Vienna nel 2024. Di conseguenza, tutti e tre i concerti della superstar statunitense, già sold out, previsti allo stadio Ernst Happl di Vienna, furon cancellati. Beran A. è a processato insieme a un altro uomo di 21 anni, identificato come Arda K., accusato di far parte di una cellula dello Stato Islamico. Sono accusati di aver pianificato altri attentati alla Mecca, Istanbul e Dubai. Prima del processo, Anna Mair, l'avvocato di Beran A, ha dichiarato che il suo cliente si sarebbe dichiarato parzialmente colpevole. Il processo dovrebbe proseguire fino alla fine di maggio.

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