SINGAPORE, 19 GIU - Ha riaperto al pubblico l'Air Force Museum di Singapore, rimasto chiuso per ristrutturazione da novembre 2025. Il museo dell'Aeronautica militare si presenta completamente rinnovato e punta su tecnologie digitali e interattive per raccontare la sua storia. Tra le novità principali, i visitatori possono ora salire a bordo di un simulatore per provare l'emozione di un decollo immediato su un caccia, simulando l'intercettazione di un aereo sconosciuto. Il nuovo percorso offre visori per la realtà aumentata e una collezione ampliata di reperti storici, che mostrano l'evoluzione dei mezzi e della difesa aerea di Singapore dagli inizi a oggi.
A Singapore riapre l'Air Force Museum con simulatori di volo e realtà aumentata
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