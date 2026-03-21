A Singapore maxi-appalto a Woh Hup per l'espansione di Marina Bay

SINGAPORE, 21 MAR - Il colosso delle costruzioni di Singapore, Woh Hup, si è aggiudicato un contratto multimiliardario per la realizzazione dell'imponente espansione del Marina Bay Sands (Mbs), di proprietà della statunitense Las Vegas Sands. L'investimento complessivo di 8 miliardi di dollari punta a completare i lavori entro il 2030, con un'inaugurazione ufficiale prevista per l'inizio del 2031. Il progetto di sviluppo di lusso includerà una nuova torre alberghiera, un casinò, un'arena per l'intrattenimento, un centro congressi all'avanguardia e una selezione di ristoranti di alta gamma. Il design è stato affidato a Safdie Architects, lo studio guidato dal celebre architetto israelo-canadese Moshe Safdie. Già autore dell'originale struttura a tre torri del Marina Bay Sands e del suggestivo aeroporto Jewel Changi di Singapore, Safdie è noto a livello mondiale per opere iconiche come il complesso residenziale Habitat 67 a Montréal, la National Gallery of Canada a Ottawa e il Crystal Bridges Museum of American Art in Arkansas. L'espansione poggia su fondamenta finanziarie solidissime: Mbs ha riportato un profitto record di un miliardo di dollari nel quarto trimestre del 2025. Con oltre 36 milioni di visitatori accolti nell'ultimo anno, il complesso rappresenta un pilastro insostituibile per l'economia della città-stato, contribuendo da solo all'1,2% del Pil nazionale di Singapore.