A Porto il Remigration Summit, raduno dell'ultradestra sull'Europa 'bianca'

MADRID, 30 MAG - Si è aperto oggi a Porto, in Portogallo, il Remigration Summit, incontro della destra radicale europea, che riunisce attivisti e sostenitori della 'remigrazione' e della difesa dell'identità "bianca" del continente. L'evento è promosso, fra gli altri, dall'austriaco Martin Sellner, teorico della remigrazione, dall'italiano Andrea Ballarati, fondatore dell'associazione Atc Italia, dal belga Dries Van Langenhove e dal portoghese Alfronso Gonçalves. Ballarati è stato fra gli organizzatori del Remigration Summit svoltosi nel 2025 a Gallarate, in Lombardia. Tra i temi ricorrenti nei messaggi dei promotori, la denuncia di un presunto "genocidio bianco" da parte degli immigrati, il "suicidio etnico" dell'Europa e la sostituzione demografica delle popolazioni europee. Tra gli intervento annunciati, figurano anche quelli della deputata e influencer spagnola della forza di estrema destra Vox, Rocio de Meer e del deputato Carlos Hernandez Quero, riferisce El Pais.