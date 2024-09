A Palermo raffica di 'bocciature' a trattenimenti migranti

L'arrivo a Porto Empedocle (Agrigento), con il traghetto di linea Cossyra salpato ieri sera da Lampedusa, dei 190 migranti dopo la ripresa dei trasferimenti dall'hotspot della maggiore delle isole Pelagie, 19 settembre 2023. Dopo un'intera notte, trascorsa in navigazione sui posti a sedere della motonave, uomini e donne, molti dei quali giovanissimi, si sono incolonnati e hanno raggiunto l'attigua tensostruttura di Porto Empedocle, controllati dalla polizia. ANSA / CONCETTA RIZZO The arrival in Porto Empedocle, with the ferry line Cossyra sailed last night from Lampedusa, of the 190 migrants after the resumption of transfers from the hotspot of the largest of the Pelagie Islands, Porto Empedocle, near Agrigento, 19 September 2023. After an entire night, spent sailing on the seats of the motorboat, men and women, many of them very young, lined up and reached the adjacent tent of Porto Empedocle, controlled by the police. ANSA / CONCETTA RIZZO