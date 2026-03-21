A Palermo gli studenti leggono i mille nomi delle vittime di mafia

PALERMO, 21 MAR - Studenti dai 6 ai 18 anni, provenienti da 31 scuole di Palermo e provincia, hanno partecipato questa mattina, sulla scalinata del Teatro Massimo di Palermo, alla trentunesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, organizzata dalla Rete per la cultura antimafia, insieme a Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. "Ad aderire sono stati 1500 studenti. Alcuni di loro hanno letto, in silenzio, gli oltre mille nomi di vittime di mafia - spiega il preside dell'istituto Saladino di Palermo, Giusto Catania - è stato un momento emozionante, molti di loro non erano ancora nati quando si sono verificate le stragi di mafia. Lo scopo della scuola è quello di portare avanti un'azione pedagogica nel ricordo delle vittime di mafia. La scuola deve essere il centro di una comunità educante, dove si coltivano relazioni sane e si costruiscono alternative concrete ai modelli mafiosi". Gli studenti, per l'occasione, hanno preparato anche dei cartelloni e li hanno appesi nelle ringhiere del teatro: "La mafia uccide, il silenzio pure. Noi scegliamo di non tacere", "Le vittime innocenti non sono numeri", "Ricordare è un dovere, lottare è una scelta".