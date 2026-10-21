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A otto giorni dall'intervento Leone a Piazza San Pietro in papamobile

CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - A otto giorni dall'intervento al polmone, il Papa torna a Piazza San Pietro in papamobile per salutare i fedeli prima dell'udienza generale. La vettura è aperta ai lati ma coperta da un tettuccio per riparare il Pontefice dalla pioggia. Come sempre saluta e benedice. Migliaia i fedeli in piazza. La papamobile si ferma quando gli porgono bambini da benedire.

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