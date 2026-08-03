NAPOLI, 03 AGO - Incidente sul lavoro stamattina al cantiere della metropolitana di via Miano, a Napoli, altezza ponte del rione Don Guanella: un operaio 60enne di Villaricca sarebbe stato investito da alcune lastre di vetro che lo avrebbero colpito al fianco. La vittima è stata portata al Cardarelli in codice rosso e il cantiere è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano. Indagini in corso per chiarire dinamica.
A Napoli incidente in cantiere metro, grave operaio colpito da lastre
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNAPOLI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...