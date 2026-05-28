A Milano ritardi e cancellazioni in stazione tra maltempo e sciopero

MILANO, 28 MAG - La breve ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano e l'hinterland dopo le 19, specialmente su quello a Nord del capoluogo lombardo, sta lentamente lasciando la metropoli. Il vento improvviso e la grandine hanno causato qualche caduta di tegole e parti di impalcature. Al momento non risultano feriti, a parte alcune contusioni per cadute di pedoni e ciclisti. Due piante ad alto fusto sono cadute su delle auto parcheggiate e sulla carreggiata, interrompendo la viabilità, in viale Lazio e in piazzale Libia. Forti disagi anche per i passeggeri delle Ferrovie e degli aeroporti, per l'effetto combinato del maltempo e di uno sciopero del personale del trasporto pubblico. Alle 20 le partenze in Stazione Centrale segnalavano una decina di convogli con ritardi dai 10 ai 90 minuti, e svariate cancellazioni sulle tratte regionali. E dalle 21 di questa sera alle 21 di domani scatterà lo sciopero di Fs, Italo e Trenord. Numerosi sono gli interventi in corso dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale per code e piccoli 'tamponamenti'. (ANSA)