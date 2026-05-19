A Milano 70 multe ai monopattini nei controlli di ieri

MILANO, 19 MAG - Settanta multe in un giorno ai monopattini elettrici durante i controlli effettuati ieri dalla polizia locale di Milano. Nel corso delle verifiche sono stati sanzionati 28 conducenti senza targa e 34 senza casco. Altre due multe per il trasporto di passeggeri, una per circolazione contromano e una perché il monopattino viaggiava sul marciapiede. Contestate inoltre altre quattro violazioni al Codice della strada. I controlli sono scattati dopo l'entrata in vigore, dal 16 maggio, delle nuove regole previste dal Codice della strada che introducono l'obbligo di targa e copertura assicurativa per i monopattini elettrici. Domenica le contestazioni erano state 27.