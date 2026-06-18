L'AVANA, 17 GIU - A causa dei continui cali di energia che colpiscono l'isola, Cuba affronta una forte carenza di ostie per la celebrazione della messa. Per sostenere le attività religiose locali, la Chiesa di Panama ha inviato 35.000 particole, mentre da Porto Rico ne sono state spedite altre 300.000. La produzione interna è solitamente affidata a un monastero, ma un sacerdote ha spiegato che "le ore di corrente sono molto limitate", costringendo la struttura a razionare le consegne in tutto il Paese. L'arcivescovo di Panama ha precisato in una nota che questa iniziativa "nasce come risposta alle difficoltà che affrontano varie diocesi cubane". Il prelato ha aggiunto che, oltre al valore materiale, "questo atto costituisce un segno concreto della comunione che unisce la Chiesa oltre le frontiere". La fornitura è stata resa possibile dal lavoro manuale delle suore di clausura e dai donativi dei fedeli, con il trasporto internazionale offerto a titolo gratuito da Copa Airlines.
A Cuba scarseggiano le ostie per le messe, in arrivo i primi aiuti
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