A Chicago il 30 aprile concerto Globale All Star per la Giornata del Jazz

ROMA, 27 APR - Musicisti di tutto il mondo si riuniranno il 30 aprile a Chicago per un concerto Globale All Star in occasione della Giornata internazionale del Jazz che l'Unesco celebra ogni anno "per onorare il jazz come espressione di libertà artistica, forza promotrice di pace e fondamentale manifestazione creativa".La giornata rappresenta un'opportunità per promuovere una maggiore consapevolezza non solo della musica, ma anche del contributo che essa può apportare alla costruzione di società più inclusive. Il concerto di quest'anno, che segna il 15° anniversario dell'evento e coincide con il 250° anniversario degli Stati Uniti d'America, riunisce artisti celebri per riaffermate il potere del jazz nel promuovere il dialogo interculturale, l'unità e lo scambio artistico. Sede del concerto è stata scelta Chicago, cruciale snodo culturale per il jazz e punto d'incontro di tradizioni musicali differenti per più di un secolo, patria dell'ambasciatore di Buona Volontà Unesco, Herbie Hancock, e palcoscenico prediletto da musicisti del calibro di Louis Armstrong, King Oliver e Jelly Roy Morton. Il concerto, organizzato in collaborazione con lo Herbie Hancock Institute of Jazz, sarà trasmesso online in tempo reale.