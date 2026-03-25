A casa del 13enne materiale 'pericoloso', potrebbe essere esplosivo

BERGAMO, 25 MAR - I carabinieri hanno perquisito l'abitazione del tredicenne che stamattina ha accoltellato la sua prof di francese alle medie di Trescore balneario. È stato trovato del materiale che potrebbe essere potenzialmente pericoloso, ad esempio esplosivo, e per il quale sono stati disposti ulteriori accertamenti. È anche emerso che il tredicenne avrebbe trasmesso in diretta su Instagram l'aggressione.