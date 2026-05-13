A Carmagnola, nel Torinese, nasce una nuova varietà di peonia

TORINO, 13 MAG - Ai Vivai delle Commande di Carmagnola, dove dal 16 al 17 maggio si svolgerà la XIII edizione di Peonie in Fiore, è stato affidato dall'Orto Botanico di Torino un nuovo ibrido di peonia naturale da moltiplicare. La nuova variante, ancora senza un nome, è nata spontaneamente ed è un unicum in Piemonte: un esemplare molto insolito nelle comuni peonie ornamentali, che fiorisce in primavera, soprattutto ad aprile, raggiungendo i 50-70 cm di altezza. I suoi grandi fiori, di un intenso rosa fucsia con centro giallo dorato, la rendono molto appariscente. "È per noi un grande onore - dice il proprietario del vivaio, Carlo Salvi Del Pero - accudire questa nuova varietà che sarà visibile gratuitamente per i visitatori durante Peonie in fiore, e che tornerà a fiorire la prossima primavera". "Insieme alla direttrice, la professoressa Consolata Siniscalco - sottolinea lo scopritore della nuova peonia, Loïc Maurice Mingozzi, curatore dell'Orto Botanico dell'Università di Torino - abbiamo subito deciso di valorizzare questa nuova pianta rendendola il nuovo logo sell'Orto Botanico. Il passaggio successivo è stato quello di contattare Carlo Salvi Del Pero dei Vivai delle Commande, esperti nell'ibridazione e nella selezione di peonie erbacee ed arbustive, per creare una collaborazione al fine di moltiplicare la nuova varietà partendo dall'unica e singola pianta presente. A settembre 2025 gli abbiamo affidato i pochi rizomi della nuova peonia per poter avere nel giro di 2 o 3 anni un discreto numero di nuove piante al fine di poter registrare la nuova varietà presso l'American Peony Society, che dal 1903 si occupa della registrazione ufficiale delle peonie in tutto il mondo. Il grande dilemma ora sarà la scelta del nome". Nei Vivai delle Commande sono coltivate duecento varietà di peonie. Nei due giorni della manifestazione, oltre allo spettacolo di 4mila peonie in fiore, il pubblico potrà acquistare piante in vaso o ordinarle per l'autunno a radice nuda.