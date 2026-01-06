A Caracas nella notte spari di avvertimento contro droni senza autorizzazione

CARACAS, 06 GEN - La polizia ha sparato colpi di avvertimento contro i droni che sorvolavano l'area intorno al palazzo presidenziale di Caracas lunedì intorno alle 20:00 (mezzanotte GMT di martedì), ha riferito una fonte ufficiale ai media, dopo che numerosi residenti hanno riferito di aver sentito degli spari. L'incidente è avvenuto poco più di due giorni dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle truppe statunitensi in seguito a un drammatico attacco alla capitale. "Quello che è successo nel centro di Caracas è dovuto ai droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. La polizia ha sparato colpi di avvertimento. Non ci sono stati scontri. L'intero Paese è in uno stato di perfetta calma!", ha dichiarato la fonte ufficiale ai media. In precedenza, sui social media erano circolati video in cui si sentivano gli spari, mentre testimoni hanno riferito a Efe di numerosi motociclisti che passavano nelle vicinanze. L'incidente è avvenuto poche ore dopo che Delcy Rodríguez, sostenitrice del regime chavista, aveva prestato giuramento come presidente ad interim in seguito all'arresto del presidente Nicolás Maduro sabato scorso.