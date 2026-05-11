A Campo Imperatore ancora muri di neve, turbine a lavoro sulla strada

L'AQUILA, 11 MAG - Muri di neve anche di dieci metri lungo la strada per Campo Imperatore, dove proseguono i lavori di sgombero sull'ultimo tratto della Sr 17 bis verso il piazzale dell'ex Albergo. Le turbine spazzaneve sono ancora in azione per liberare la carreggiata dagli accumuli compatti formati nei mesi scorsi dal vento e dalle nevicate invernali. Secondo gli ultimi aggiornamenti, resta da completare la pulizia della parte finale del tracciato, per un tratto stimato tra mezzo chilometro e un chilometro. I tempi per la riapertura completa dipenderanno anche dalle condizioni meteo, ancora variabili in quota: possibili ancora precipitazioni nevose. La riapertura procede, dunque, per gradi. Con l'ordinanza del 29 aprile 2026, la Provincia dell'Aquila ha già disposto il ritorno al traffico sulla Sr 17 bis tra Monte Cristo e Fonte Vetica, rendendo nuovamente accessibile una parte importante della piana del Gran Sasso. Resta invece chiusa la strada verso il piazzale di Campo Imperatore. In quel tratto gli accumuli non sono dovuti soltanto alla neve caduta durante l'inverno, ma anche all'azione del vento, che sull'altopiano sposta e compatta la neve fino a formare pareti alte diversi metri. Intanto l'area resta in parte raggiungibile. Il lago di Pietranzoni può essere raggiunto a piedi lasciando l'auto al bivio, mentre la fioritura dei crocus sta richiamando escursionisti e appassionati di montagna. La riapertura completa è attesa nei prossimi giorni, salvo peggioramenti del tempo.