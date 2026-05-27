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A Bolzano 36,5 gradi, la temperatura più alta a maggio dal 1956

BOLZANO, 27 MAG - L'ondata di caldo che sta interessando anche l'Alto Adige ha fatto registrare oggi a Bolzano una punta di 36,5°. Si tratta della "temperatura più alta in un mese di maggio dall'inizio delle misurazioni nel 1956", fa sapere il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. "Nei prossimi giorni - aggiunge Peterlin - le temperature diminuiranno di almeno 1-2 gradi".

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