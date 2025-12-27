A Bassano divelte tre croci per i partigiani uccisi dai nazifascisti

VICENZA, 27 DIC - Tre croci sono state divelte nella notte tra il 25 e il 26 dicembre nel Viale dei Martiri a Bassano del Grappa (Vicenza), dove sono ricordati i 31 partigiani impiccati dai nazifascisti il 26 settembre 1944. Lo ha reso noto il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, che in un post sui social parla di "gesto vile e ignobile" e assicura che "la polizia locale sta già lavorando per individuare i responsabili di questo atto di vandalismo". Le associazioni "26 Settembre 1944 - Vittorio Andolfato", Avl (Associazione Volontari della Libertà) e Anpi condannano l'atto vandalico: "Questo gesto oltraggioso non colpisce soltanto dei manufatti materiali, ma aggredisce i presidi della nostra memoria collettiva, quei simboli che custodiscono e tramandano il ricordo dei 31 partigiani che pagarono con la vita la loro aspirazione alla libertà e alla democrazia. Chiediamo alle autorità di fare luce sull'accaduto e di individuare i responsabili", si legge in una nota congiunta.