Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Bassano divelte tre croci per i partigiani uccisi dai nazifascisti

AA

VICENZA, 27 DIC - Tre croci sono state divelte nella notte tra il 25 e il 26 dicembre nel Viale dei Martiri a Bassano del Grappa (Vicenza), dove sono ricordati i 31 partigiani impiccati dai nazifascisti il 26 settembre 1944. Lo ha reso noto il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, che in un post sui social parla di "gesto vile e ignobile" e assicura che "la polizia locale sta già lavorando per individuare i responsabili di questo atto di vandalismo". Le associazioni "26 Settembre 1944 - Vittorio Andolfato", Avl (Associazione Volontari della Libertà) e Anpi condannano l'atto vandalico: "Questo gesto oltraggioso non colpisce soltanto dei manufatti materiali, ma aggredisce i presidi della nostra memoria collettiva, quei simboli che custodiscono e tramandano il ricordo dei 31 partigiani che pagarono con la vita la loro aspirazione alla libertà e alla democrazia. Chiediamo alle autorità di fare luce sull'accaduto e di individuare i responsabili", si legge in una nota congiunta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VICENZA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario