TORINO, 20 LUG - Sono iniziate le operazioni di svuotamento completo della diga di Rochemolles, a Bardonecchia, nel Torinese, intervento reso necessario per consentire la riparazione di uno dei due scarichi di fondo dell'impianto idroelettrico dopo le prescrizioni dell'Ufficio territoriale dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per evitare ripercussioni sull'approvvigionamento idrico della Val Susa, Enel, Smat e Comune di Bardonecchia hanno realizzato un sistema provvisorio che garantirà la continuità del servizio. Il bacino di Rochemolles, oltre a produrre energia idroelettrica, alimenta dal 2019 anche l'acquedotto della Val Susa gestito da Smat, che serve numerosi comuni della valle fino alle porte di Torino. Per consentire i lavori senza interrompere la fornitura di acqua potabile, il flusso sarà temporaneamente deviato da un altro impianto Enel presente sul territorio comunale. Per rendere possibile il bypass, Smat ha completato la posa di una nuova condotta lunga circa un chilometro e mezzo. L'avvio del cantiere è stato autorizzato dal Comune con un'ordinanza di massima urgenza. Lo svaso era stato inizialmente programmato nei mesi invernali, ma i tentativi erano stati ostacolati dall'ostruzione degli scarichi dovuta ai sedimenti presenti nell'invaso e dalle condizioni meteorologiche avverse. La finestra estiva è stata quindi individuata come l'unica soluzione praticabile, nonostante le criticità legate ai maggiori consumi idrici e alla stagione turistica. Enel, Smat e Comune di Bardonecchia hanno annunciato che manterranno attivo un tavolo di coordinamento permanente per monitorare l'andamento dei lavori e dei flussi idrici, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dell'intervento e la continuità del servizio per i comuni della Val Susa.
A Bardonecchia al via lo svaso della diga di Rochemolles
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