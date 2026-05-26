A 70 anni con oltre 5 chili di droga in valigia, arrestata 'nonna coca'

GENOVA, 26 MAG - La Polizia di Genova ha arrestato una anziana di 70 anni cubana per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sezione investigativa della Squadra Mobile era venuta conoscenza di una fiorente attività di spaccio di cocaina in centro in capo a un uomo sudamericano. L'uomo, ieri mattina, è stato visto dagli agenti salire a bordo della sua auto e entrare in A7 in direzione nord per arrivare ai parcheggi dell'aeroporto di Milano Malpensa, dove si è fermato qualche minuto prima dell'arrivo di una donna con al seguito una grossa valigia voluminosa. I due, dopo essersi incontrati, sono saliti in macchina e si sono diretti verso Milano dove gli investigatori, con il supporto della Squadra Mobile di Milano, li hanno fermati e sottoposti a controllo. L'attenzione degli agenti è stata attirata da alcuni prodotti di cosmesi, presenti all'interno della valigia della anziana, con il tappo manomesso. La successiva analisi dei prodotti ha confermato il sospetto: all'interno c'era cocaina liquida per un totale di 5,3 chilogrammi. Inoltre, nel bagaglio a mano della donna, è stato trovato del denaro contante per un totale di 1.150 euro, oltre a due smartphone. L'anziana è stata arrestata e il pm di turno presso il Tribunale di Milano ne ha disposto la traduzione in carcere a Milano. L'uomo, cittadino venezuelano di 38 anni, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.